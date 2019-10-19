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19 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Nurhak'ta trafik kazası: 6 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

Nurhak'ta trafik kazası: 6 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

- Elbistan Devlet Hastanesi - Araçta sıkışan Arif Kulat'ın ambulansla hastaneye götürülüşü Kahramanmaraş 'ta trafik kazası: 6 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Nurhak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.Oğuzhan Küçükler yönetimindeki 33 ELV 53 plakalı otomobil ile Arif Kulat (61) kontrolündeki 44 KH 782 plakalı otomobil, Nurhak - Elbistan kara yolunda çarpıştı.Kazada, sürücüler ile Küçükler'in beraberindeki Meryem (55), Hatice (30), Ulaş Yılmaz (19) ve Gökçe Deniz Küçükler (2) yaralandı.Araçta sıkışan sürücü Kulat, itfaiye ve Elbistan Arama Kurtarma ekiplerince çıkarıldı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane Trafik Kazası Trol 

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