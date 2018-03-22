Nurettin Canikli: 'Eğer Zeytin Dalı Operasyonu zamanında gerçekleştirilmemiş olsaydı bu millet bunun bedelini çok daha ağır ödemek zorunda kalacaktı' İzle
Nurettin Canikli'nin açıklamaları
( ANKARA - 2) Nurettin Canikli: "Eğer Zeytin Dalı Operasyonu zamanında gerçekleştirilmemiş olsaydı bu millet bunun bedelini çok daha ağır ödemek zorunda kalacaktı"Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli:- "Gözünü kırpmadan ölüme giden başka bir millet yoktur. Bu Türk milletine mahsustur, TSK'nın mensuplarına mahsustur"- "FETÖ'den kaynaklanan açığımız sizinle büyük bir ölçüde kapanacaktır"