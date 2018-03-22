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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Nurettin Canikli: 'Eğer Zeytin Dalı Operasyonu zamanında gerçekleştirilmemiş olsaydı bu millet bunun bedelini çok daha ağır ödemek zorunda kalacaktı' İzle

Nurettin Canikli: 'Eğer Zeytin Dalı Operasyonu zamanında gerçekleştirilmemiş olsaydı bu millet bunun bedelini çok daha ağır ödemek zorunda kalacaktı' İzle

Nurettin Canikli'nin açıklamaları

( ANKARA - 2) Nurettin Canikli: "Eğer Zeytin Dalı Operasyonu zamanında gerçekleştirilmemiş olsaydı bu millet bunun bedelini çok daha ağır ödemek zorunda kalacaktı"Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli:- "Gözünü kırpmadan ölüme giden başka bir millet yoktur. Bu Türk milletine mahsustur, TSK'nın mensuplarına mahsustur"- "FETÖ'den kaynaklanan açığımız sizinle büyük bir ölçüde kapanacaktır"

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