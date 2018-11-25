Nurdağı’ndan ’’Sosyal okul ’’ projesi kapsamında kan bağışı kampanyası

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Dr. Salman İlköğretim ve Ortaokulu'nda ’’Sosyal okul ’’ projesi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Eski Muhtar Ejder Kaplan 158 kez kan bağışı yaptığını söyledi.



’’Bir insana hayat veren tüm insanlığa hayat vermiş olur ’’ sloganıyla başlayan kan bağışı kampanyası, gönüllü olarak kan bağışında bulunmak isteyen Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün ve Eski Muhtar Ejder kaplan, öğretmen ve öğrenci velileri ile çevre sakinleri ilgi gösterdi. Okul Müdürü Mustafa Türken, sosyal okul projesi kapsamında öğretmenle birlikte öğrencilere örnek olması amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirterek, "Kampanyamıza Nurdağı İlçe Kaymakamı, Eski Muhtar Ejder Kaplan,çevre okul öğretmenleriyle birlikte öğrenci velileri ve çevredeki vatandaşlarımızın ilgi göstermesi bizi mutlu etti. Nurdağı Dr. Salman ilköğretim ve Ortaokulu Fen Bilgisi öğretmeni Duygu Gezer ve aynı zamanda Okul Kızılay Kulübü yöneticisi olarak, Bu gün burada ’’Sosyal okul ’’projesi kapsamında okulumuza gelerek Kan bağışında bulunarak bir hayatın kurtulmasına katkı sağlayan herkese bu büyük desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay Kulübü yöneticisi Gezer, Başta Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, okul öğrenci velilerine ve Nurdağı Halkının beklenin üzerindeki desteklerine okul adına teşekkürlerini iletti.

