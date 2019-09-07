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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Nurdağı‘nda trafik kazası: 2 yaralı

Nurdağı‘nda trafik kazası: 2 yaralı

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Polis Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-polis araçları,
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Nurdağı İlçesine bağlı Atalar Köyü mevkiinde A.C'nin kullandığı 27 GA 071 plakalı midibüs ile Ö.A 'nın kullandığı 27 TK 699 plakalı midibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen 27 TK 699 plakalı midibüs şoförü Ö.A hafif şekilde araçta bulunan S.A ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ö.A. yı Gaziantep merkezinde bulunan hastaneye sevk etti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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