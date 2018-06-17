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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Nurdağı'nda meydana gelen kazada karı koca öldü, 7 kişi yaralandı İzle

Nurdağı'nda meydana gelen kazada karı koca öldü, 7 kişi yaralandı İzle

olay yerinden görüntüler, detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Hastane Cenaze 


- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu karı koca ölürken, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Nurdağı karoyu Saçaklı mevkiinde Nevzat Kısacık idaresindeki 27 GF 365 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı karayolunun Saçaklı mevkisinde karşı yönden gelen Doğan Can Karamitli yönetimindeki 31 TV 737 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Nevzat Kısacık ve eşi Hatice Kısacık, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada araçlarda bulunan Erhan Kısacık(30) Lütfüye kısacık(29) Elif Nisa Kısacık, Hasan Can(56), Nahide Karaarmut (50), Mehmet Karaarmut (25) ve Suzan Karaarmut (32) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen karıkocanın cenazeleri ise yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edilecek (SD-
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