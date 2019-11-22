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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Nurdağı'nda helikopter destekli trafik uygulaması Haberi

Nurdağı'nda helikopter destekli trafik uygulaması Haberi

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri,havadan helikopter destekli trafik uygulaması ve araçlar video görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Kural İhlali Helikopter Trol 


- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün trafik denetimleri ve uygulamaları ilçelerde de devam ediyor. Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, bu kapsamda ilçe Otoban yolu girişinde uygulama noktası oluşturdu. Uygulama kapsamında helikopter destekli denetimler de yapıldı. Havadan helikopter desteğiyle yapılan kontrolde şüpheli görülen ve hatası tespit edilen sürücüler havadan gelen bilgiler doğrultusunda durdurularak işleme tabi tutuldu. Helikopter destekli uygulamada yaklaşık 2 saat sürerken kural ihlali yapan araçlara ve sürücülere cezai işlem uygulandı.
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