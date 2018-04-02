Nur ve Ala kardeşler: ' Bizleri zulümden kurtardı minnettarız' Haberi

-Kerim bebeğin babası ile röp

-Nur ve Ala kardeşlerden detay

-Nur ile röp

-Annesi Şems Hatip ile röp

-Çocuklardan detay



( HATAY ) Nur ve Ala kardeşler: "(Cumhurbaşkanı) Bizleri zulümden kurtardı minnettarız"- Doğu Guta'dan kurtarılarak Türkiye'ye getirilen ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hatay'da buluşan Kerim bebeğin babası ile Nur ve Ala kardeşler Cumhurbaşkanına minnet duyduklarını belirtti- Kerim bebeğin babası Ebu Muhammed, Erdoğan’ın Kerim bebeğin sağlığı ile ilgili bilgi aldığını aktararak, "Bizlere çok yardımcı oldu Allah ondan razı olsun" dedi HATAY



- Doğu Guta'dan kurtarılarak Türkiye'ye getirilen dün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşan Kerim bebeğin babası ile Nur ve Ela kardeşler, "Bizleri zulümden kurtardı minnettarız, onunla görüşmemiz bize onur verdi" dedi.

Kerim bebeğin babası Ebu Muhammed, dün kendileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kerim bebeğin sağlığı ile ilgili bilgi aldığını aktararak, "Bizlere çok yardımcı oldu Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti devleti yetişen kadar, 7 yıldır Esed Rejimi baskısı altında yer altında yaşadıklarını ifade eden Ebu Muhammed, "Rejim, bombaları üzerimize atıyordu. Eşimi kaybettim, Kerim bebek saldırılar sonucunda gözünü kaybetti. Sağolsun Türk Kızılayı yardımımıza ulaştı ilk tedavimizi Suriye’de yaptırdı. Daha sonra Türkiye’ye getirildik tedaviye burada devam edildi. Erdoğan bize emin ellerdesiniz güvendesiniz her türlü tedavisi yapılacağını söyledi ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin koruması altında olduğunu söyledi" şeklinde konuştu.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da yaşananları sosyal medyadan dünyaya duyuran Nur (10) ve Ala (8) kardeşler de Cumhurbaşkanı ile görüşmenin sevincini yaşadıkları ifade ederek, ”Bizi oradaki durumumuzdan kurtaran Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bizimle ilk süreçten buyana oldukça ilgilendi. Bizleri zulümden kurtardı minnettarız. Ayrıca onunla görüşmemizde bize onur verdi" dedi.

Çocukların annesi Şems Hatip ise Doğu Guta’da bombardımanlardan dolayı çok insan öldüğünü ve orada artık yaşamlarını sürdürmenin çok zor olduğunu belirterek, "Önce Suriye’nin Hama şehrine oradan da Derkuş’a geçtik ve bir sivil toplum kuruluşunun yardımı ile Türkiye'ye geçtik. Ardından da Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde bizlere güzel mesajlar verdi" dedi.



