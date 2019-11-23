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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Numan Kurtulmuş: “Kıran-7 Operasyonu, inşallah teröre karşı vurulmuş ölümcül darbe olacaktır” Haberi

Numan Kurtulmuş: “Kıran-7 Operasyonu, inşallah teröre karşı vurulmuş ölümcül darbe olacaktır” Haberi

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Terörle Mücadele Hamsi Festivali Güvenlik Güçleri Terör Örgütü Basın Mensupları 

-Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları

( ORDU )- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Munzur Vadisi’nde başlatılan Kıran-7 Operasyonu’nu değerlendirdi ORDU

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tunceli’de başlatılan ‘Kıran-7 Munzur Vadisi’ Operasyonu hakkında açıklamalarda bulunarak, “Yürütülen bu operasyon inşallah teröre karşı vurulmuş ölümcül darbelerden birisi olacaktır” dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Perşembe ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen hamsi festivaline katılmadan önce basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Tunceli’de bölücü terör örgütünün kış üslenmesine karşı, 2 bin 250 personelle başlatılan Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu’nun, teröre büyük bir darbe vuracağını ifade etti.
“Bölgede yuvalanan terörün son kalıntıları operasyon ile etkisiz hale getirilecektir” Kurtulmuş, terörle mücadele kapsamında operasyonların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Şuanda Munzur Vadisi’nde çok geniş güvenlik güçleri ile başlatılan bu operasyonun, kesin sonuç alacağına yürekten inanıyoruz. Bu operasyonun başarısı için Türkiye'nin her yerinden dua ediyoruz. İçişleri Bakanlığımızın, emniyet güçlerimizin yürüttüğü bu operasyon inşallah teröre karşı vurulmuş ölümcül darbelerden birisi olacaktır. O bölgede yuvalanan terör örgütlerinin son kalıntıları da orada bulunup, etkisiz hale getirilecektir diye dua ediyoruz. Bu terörle mücadelemiz de Türkiye’de terörün hiçbir zemini kalmayıncaya kadar, terör örgütlerinin hiçbir şekilde ayakta duramayacakları noktaya getirilene kadar sürdürülecektir. Biz terörle mücadeleyi aynı zamanda bir büyük kararlılıkla devam ettirilmesi gereken mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.
“Terör ve destekçileri değil, bu aziz millet kazanacaktır” AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Şunu da biliyoruz ki, terör örgütleri sadece kendilerinden, 3-5 eşkıya ve 3-5 çapulcudan ibaret değildir. Bunlara silah sağlayanlar bunlara lojistik destek sağlayanlar, bunlara Türkiye’nin dışında Avrupa’da, Amerika’da birçok ülkede siyasi destek sağlayanlar, hatta yeri geldiğinde istihbarat destek sağlayanlar da, Türkiye’ye terörün vermiş olduğu bu zararda pay sahibi olduklarını bir kez daha ifade etmek isteriz. Terörün arkasındaki bu desteklerin de sona erdirilinceye kadar kararlılıkla mücadelemizi devam ettireceğiz. Hem sahada terör örgütünü yok etmek için mücadele devam ederken, terör karşı siyasi mücadelemiz de dünyanın her yerinde, bütün muhataplarımıza karşı sürdüreceğiz ve sonunda biz kazanacağız. Elinde sonunda teröristler ve destekçileri değil, bu aziz millet teröre karşı mücadeleyi kazanacaktır. Ben, Munzur Operasyonu dolayısı ile bütün emniyet güçlerimize ve güvenlik kuvvetlerimize yürekten başarılar diliyorum.” (SK-SLH-
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