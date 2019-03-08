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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Nükleer silahlarda kullanılan kırmızı civa Sivas'ta ele geçirildi

Nükleer silahlarda kullanılan kırmızı civa Sivas'ta ele geçirildi

Kırmızı civa foto

( SİVAS ) SİVAS

Tron Bild Nükleer Silah Irak 


- Sivas'ta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada nükleer silahlarda kullanılan 10,5 gram kırmızı cıva ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada il merkezinde bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada Sovyetler Birliği döneminde nötron bombasının tetikleyicisi olarak üretildiği iddia edilen 10,5 gram kırmızı cıva ele geçirildi. Araçta bulunan K.İ., İ.D. ve H.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
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