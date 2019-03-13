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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Nükleer madde operasyonu (3) - DİYARBAKIR Haberi

Nükleer madde operasyonu (3) - DİYARBAKIR Haberi

- 7 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen maddeden detaylar - Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bin 167 bronz sikke, 10 gümüş sikke, 3 yüzük, 15 objeden detaylar Diyarbakır 'daki nükleer madde operasyonuDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen 7 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca incelenecek.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen, 7 gram kaliforniyum olduğu iddia edilen madde ile Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bin 167 bronz sikke, 10 gümüş sikke, 3 yüzük, 15 obje olmak üzere toplam bin 195 tarihi eser, İl Jandarma Komutanlığında basın mensuplarına gösterildi.Söz konusu maddenin uzman bilirkişilerce incelenerek, rapor düzenlenmesi amacıyla AFAD ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderileceği belirtildi.Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma Bilirkişi Basın Mensupları 

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