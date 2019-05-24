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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Nuh Camii'nin mihraptaki 300 yıllık ses sistemi

Nuh Camii'nin mihraptaki 300 yıllık ses sistemi

Cami dış detayları

Sağ ve Sol Teknoloji Irak 

-Minare ve namaz kılma detayları
-İmamın namaz kıldırması
-Cereden detaylar
-İmam röportajı

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'taki Nuh Camii'ndeki mihrabın iki yanında yer alan oyuk şeklindeki delikler ve içindeki küpün ses efekti için yapıldığı belirtildi. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi, Şıh Turan Mahallesi'nde 1700'lü yıllarda yapılan cami 2015 yılında yenilenerek ibadete devam ediyor. Caminin mihrabındaki sağ ve sol tarafında bulunan ve oyuk şeklindeki deliklerin içindeki küpler dikkat çekiyor. Küplerin cami içinde imam hatibin namaz kıldırırken ses efekti oluşması için bırakıldığı tahmin ediliyor. Geçmişin teknolojisine göre küplerin mihraba bırakılmasını önemli olduğunu söyleyen Nuh Cami İmam Hatibi İlhan Sarı, “Camimiz 1715 yılında Ahmet Efendi tarafından yaptırıldı. Yaklaşık 304 yıllık bir camidir. Taş yapıdır ve orijinalliğini korumuştur. Caminin mihrap bölümünde iki tane cere (küp) vardır. Küpün özelliği ise imamın burada namaz kıldırırken ses efekti yapması içindir. İmam burada okuduğunda sesin arkaya daha düzenli ve güzel gitmesini sağlamaktadır. Eskiden bu küplerin içine, değerli eşyalar, para, altınlar saklanırdı. Ama burada da aynı şeyi görebilir miyiz bilmiyoruz. Hem o amaçla, hem de ses efekti için kullanıldığı tahmin edilmektedir" dedi.

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