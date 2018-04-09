Nüfus müdürlüklerinde ehliyet ve pasaport yoğunluğu

-Vatandaşın yeni pasaport ve ehliyet işlemleri için sıra beklemesi

-Personel ve vatandaşlardan detay

-Vatandaşların parmak okutması

-Genel detay

-Muş Valisi Aziz Yıldırım'ın nüfus müdürlüğünü ziyareti ve vatandaşla sohbet etmesi

-Vali Yıldırım'ın vatandaşlara uygulamadan memnun olup, olmadıklarını sorması

-Vali Yıldırım röp.

-Genel detay



( MUŞ -HD)- Ehliyet ve pasaport işlemlerinin nüfus müdürlüğüne alınması vatandaşı sevindirdi MUŞ



- Muş'ta pasaport ve ehliyet işlemlerinin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne verilmesi vatandaşı sevindirdi. 2 Nisan 2018 itibari ile uygulamaya başlayan Muş Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret eden Muş Valisi Aziz Yıldırım, vatandaşların uygulamadan memnun olup, olmadıklarını sordu. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Vali Yıldırım, uygulamanın vatandaşları mutlu ettiğini söyledi.



Burada bir süre işlemleri takip eden Vali Yıldırım, 2 Nisan'dan bu yana artık ehliyet ve pasaportların nüfus müdürlüklerinden verildiğini hatırlattı. Hususi pasaportla, görev pasaportunun il nüfus müdürlüğünden ve turist pasaportu ile ehliyetlerin ise ilçe nüfus müdürlüklerinden verildiğini hatırlatan Vali Yıldırım, "Burası merkez ilçe müdürlüğümüz. Aynı zamanda Muş ilimizde Varto, Bulanık ve Malazgirt ilçelerimizde de ehliyet ve turist pasaportunun verilmesine devam ediliyor. Bugün itibari ile verdiğimiz sayılarda şu anda sistemimiz tam çalışıyor. 150 civarında verdiğimiz ehliyetimiz var. 60 tane turist pasaportu, 18 tane de hususi ve görev pasaportu verilmiştir. Bundan sonra da verilmeye devam edilecek. Sistemimiz tam olarak çalışıyor. Gerek ehliyet-pasaport sistemi, gerekse nüfus cüdanı verme işlemi, nüfus kayıt işlemleri aynı şekilde sorunsuz bir şekilde devam etmekte. Bunu vatandaşlarımızın bilgisine arz ediyorum" dedi.

Kişi kayıtları ile ilgili temel bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün bünyesinde bulunan MERMİS sisteminden sağlanmakta olduğunu ifade eden Vali Yıldırım, "Bu bütün Türkiye'de, bütün kişisel kayıtların lazım olduğu her yerde buradan gelişilerek alınmakta. Bu sebeple bakanlığımızla, hükümetimiz şunu düşündü; 'vatandaşımız bir emniyete, bir nüfus müdürlüğüne gidip gelmesin. Nüfus müdürlüğüne gittiğinde kendisiyle ilgili bütün iş ve işlemler burada tamamlanabilsin arzu edildi.' Onun için böyle bir proje geliştirildi ve 2 Nisan itibari ile bu uygulamaya konuldu. Daha önce emniyetimiz tarafından verilmekte olan pasaport ve ehliyet sürücü belgeleri bundan sonra nüfus il müdürlüklerinden, ilçe müdürlüklerinden verilmeye devam edecek. Vatandaşlarımız buraya geldiğinde hem kişisel kayıtlarını görebiliyor ihtiyaçları varsa, işi varsa hem de ehliyete ve pasaporta müracaatlarını yapıp kendilerine 2 gün içerisinde basılmış vaziyette ehliyetin ve pasaportun ulaştırılması sağlanabiliyor. Onun için sistemimiz Allah'a şükürler olsun sorunsuz işliyor, devam ediyor" diye konuştu.

Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden vatandaş Mehmetcan Yeprem ise, "Daha önce ehliyet almak için bizi 2-3 yere gönderiyorlardı. Epey uğraşıyorduk. Vergi dairesi, emniyet gibi yerlere gidiyorduk. Şu anda bu işlemler birleştirildiği için 3 işlemi bir yerde yaptığım için bu sistemden memnunuz" ifadelerini kullandı.

