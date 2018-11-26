Nüfus çalışanları farkındalık için 'turuncu' giydi - KIRKLARELİ
Nüfus çalışanları farkındalık için "turuncu" giydi - KIRKLARELİ - Nüfus müdürlüğünden genel görüntü - Koridorun balonlar ile süslenmesi - Kurum personelinden genel ve detay görüntüler - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Serpil Uysal'ın konuşması - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Karaman'ın konuşmasıNüfus çalışanları farkındalık için "turuncu" giydi - Kırklareli Valiliği Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, kadına yönelik şiddetle mücadeleye karşı dikkat çekmek için turuncu renkli kravat, yaka mendili ve fular taktıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu mücadelenin simge rengi olan turuncuya bezendi.Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliklerine Kırklareli Valiliği Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü de destek verdi.Kadına yönelik şiddete karşı mücadele konusunda farkındalık oluşturmak isteyen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Serpil Uysal ve personeli, bu mücadelenin simge rengi olan turuncuyu kullandı.Müdürlüğün koridorlarını turuncu balonlarla süsleyen personel, giysilerinde de turuncu renkli kravat, yaka mendili ve fular gibi aksesuarlar tercih etti.Çalışanlar ayrıca, müdürlükten hizmet alan vatandaşlara da Hüsamettin Ateş Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan turuncu renkli bezlerden yapılmış çiçekler hediye etti. - "Şiddetin her türlüsüne karşıyız"Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına şiddetle mücadele etkinlikleri dolayısıyla farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
Kadınlara yönelik şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade eden Uysal, kadınların her zaman el üstünde tutulması gerektiğini ifade etti. Uysal, müdürlük olarak etkinliği hafta boyunca devam ettireceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:"Hiçbir şekilde fiziksel şiddet, ekonomik ve psikolojik olarak kadınlara şiddet uygulanmaması. Bizler de müdürlük olarak 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a bağlı olarak kadınlara destek veriyoruz. Hem ailenin korunması hem de kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili bizler de üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Kadının kimliğinin ve yerleşim yerinin gizlenmesi açısından güzel bir uygulama. Bugünün sembolü turuncu. Özellikle hepimiz turuncuya boyandık. Bir hafta boyunca inşallah bu etkinliği turuncu olarak kutlayacağız."Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Karaman da kadınlar ile erkeklerin, eşitlik açısından hiçbir farkının olmadığını dile getirerek, "Bizler de kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız. Hepimizi kadınlar dünyaya getirdi. Kadınlar olmasaydı bizler de olmazdı. Bundan dolayı şiddeti zihnimizden bile geçirmemiz lazım." dedi.