- NRC: 'Güney Sudanlı Liderler Barışı Tam Olarak Uygulamalı' Haberi



- Norveç Mülteci Konseyi, Güney Sudan’da yeniden canlandırılan barış anlaşmasının tam olarak uygulanmasını talep ediyor. Güney Sudan'da 2013'ten beri süren silahlı çatışmalar yüzünden yaygın cinsel şiddet, zorla göç ettirilme ve gıda güvensizliği yaşanıyor. Norveç Mülteci Konseyi, yeniden canlandırılan barış anlaşmasının tam olarak uygulanmasını talep ediyor. Norveç Mülteci Konseyi Norveç Direktörü Rehana Zawar, "Savaş her yıl devam ediyor ve insanlar giderek daha çok savunmasız hale geliyor. Çatışma taraflarının liderleri artık bu acımasız çatışmaya nihai bir son getirmek için yeniden hayata geçirilmiş barış sürecine kararlı bir şekilde bağlılık gösterip, anlaşmanın uygulanmasını sağlamalıdır" dedi.

Güney Sudan'da çatışmalar 15 Aralık 2015'te başlamıştı. Bu yıl Eylül ayında Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve muhalefet liderleri bir anlaşma imzalayarak Güney Sudan'ın barış umutlarını yeniden canlandırdı. “Çatışmalar 5. yılına giriyor” Güney Sudan’ın nüfusunun üçte biri ülkede giderek artan şiddet ve bunun sonucunda ortaya çıkan gıda güvensizliği nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Devam eden gıda krizinden etkilenen insan sayısının 2019 yılı başına kadar 5 milyonu aşması bekleniyor. Zawar, "Güney Sudan'ın yaşanan çatışmalar 5. yılına giriyor. Ancak insanlar barış için çok hevesli ve hayatlarını yeniden inşa etmek için sabırsızlanıyorlar" dedi.

NRC, ülkede barış ve güvenlik sağlanırsa ülkedeki öz kaynakları ile gıda güvensizliğinin üstesinden kolayca gelinebileceğini belirterek, Güney Sudanlı liderleri sivil halkın seslerini duymaya, ülkenin ve halkının iyiliğine öncelik vermeye ve barış vaatlerini yerine getirmeye çağırıyor. Son aylarda çatışma ve yer değiştirmeler arttı Barış anlaşması temkinli bir iyimserlik çağrısında buluyor çünkü geçmiş başarısız barış anlaşmaları ve ihlal edilen ateşkeslerle dolu. Son aylarda ülkenin batısında bulunan Western Bahr el-Ghazal, Unity, Central Equatorial ve Jonglei bölgeleri dahil bir çok bölgede çatışma ve yer değiştirmeler arttı.. Çatışmalar hem farklı silahlı gruplar arasında hem de sığır baskınları ve topluluklar arası çatışmalar yüzünden meydana geldi. “Barışa ihtiyacımız var” Güney Sudan'ın Central Equatoria eyaletine bağlı Yei şehrinde yaşayan Nema, "Barışa ihtiyacımız var. Barış yeterli yiyecekleri alabildiğimiz ve özgürce konuşabileceğimiz güvenli hareketler anlamına gelir, . Kadınlar şu anda birçok zorlukla karşı karşıya. Su ve yakacak odun almaya gittiğimizde silahlı adamlar bize tecavüz edebilir. Bu yüzden barışa ihtiyacımız var" dedi.

Başkent Juba'da ailesiyle beraber BM Sivillerin Korunması sitesinde yaşayan Najema ise "Barışın gelmesini istiyorum. Böylece eve güvenle gidebilirim. Radyoda duyuyoruz ve ailem de barış gelebileceğini söylüyor" açıklamasında bulundu. Güney Sudan'da yaşanan çatışmalar yüzünden son 5 yılda 2 milyon insan ülke içinde yer değiştirirken 2,5 milyon insan başka ülkelere kaçmak zorunda kaldı. Ülkede 7 milyon insanın da insani yardıma ihtiyacı var. Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırmasına (IPC) göre tahmini olarak 5,2 milyon insan Güney Sudan'da kriz ve akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacak.

