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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Not bırakıp evden ayrılan şahıs tüm aramalara rağmen bulunamadı

Not bırakıp evden ayrılan şahıs tüm aramalara rağmen bulunamadı

Çınarlı Mahalle Muhtarı Yaşar Özel’in konuşması

Fabrika A Haber Şili Irak 

-Kayıp Abit Şan’ın ablası Ayşe Sinan’ın konuşması
-Kayıp şahsı aramaya gelen AKUT, AFAT, Jandarma timleri ve mahalle sakinlerinden detaylı görüntü
-Kayıp Abit Şan ile birlikte kalan Alzheimer hastası annesine torunu Mehmet Şan’ın oğlun Abit Şan nerde sorusuna cevabı
-Kayıp Abit Şan’ın fotoğrafı

( MERSİN -ÖZEL) MERSİN

- Mersin’in Mut ilçesinde not bıraktıktan sonra evinden ayrılan adamdan 43 gündür haber alınamıyor. Akut-Afat, Jandarma timleri ve mahalle sakinleri ile birlikte tüm aramalarına rağmen hala bir bulguya rastlanamadı. Mut ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde oturan ve 6 yıldır eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Abit Şan (45), 23 Mayıs’ta ayrıldığı evine bir daha dönmedi. 43 gündür haber alınamayan Şan için bugün Akut, Afat, Jandarma timleri ve Mahalle sakinleri olmak üzere yaklaşık 50 kişilik grup mahalle çevresinde ve dağlık alanda arama yaptı. Arama esnasında hiçbir burguya rastlanmadı. Aramadan sonra bir açıklama yapan Çınarlı Mahalle Muhtarı Yaşar Özel, “Abit Şan 23 Mayıs tarihinden bu yana köyümüzde görülmemektedir. Ablası Ayşe Sinan kayıp haberini verdi. Gerekli girişimler yapıldı Akut, Afat ve Jandarma aramaları yaptı bulunamadı. Köy çevresinde arama yapıldı birde maden fabrikası çevresi arandı bir ize rastlayamadılar ve arama ekibi gitti” dedi.
Şan’ın ablası Ayşe Sinan ise kardeşiyle kaybolduğu gün beraber yemek yediklerini söyleyerek. " 23 Mayıstan beri kayıptır. O gün öğlen beraber yemek yedik çay içtik abla ben yukarı gidiyorum evde yatacağım diye gitmişti. Ben ikindin üstü vardım ev kilitliydi akşama gelir diye bekledim gelmedi akşam yemeğe de gelmedi. O günden bu yana kayıptır. Evin kapısının hala kilitli olmasından dolayı kapı anahtarını buldum odasını açıp girdim masanın üstüne bir not bırakmış o notu alıp karakola haber erdim. Notta benim başıma bir iş gelirse benim sorumluluğum notta yazmış olduğum isimler diye yazmış. Evden ise iki üç gün sonra ipin olmadığının farkına vardım” dedi.

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