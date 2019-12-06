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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Norwegian Spirit Kuşadası’nda Haberi

Norwegian Spirit Kuşadası’nda Haberi

Limandaki kruvaziyer

Uzunlu Alışveriş Pazar Günü 

-Limanda ve çarşıda gezen turistler

( AYDIN ) AYDIN

- Norwegian Jade gemisinin Kasım ayında, Kuşadası limanına ziyaretinden sonra Norwegian Cruise Line şirketine ait olan diğer gemi Norwegian Spirit Kuşadası’na geldi. Maksimum 2414 yolcu ve 882 mürettebat taşıyan gemi 268 metre uzunluğunda olup Kuşadası’na 2019 için son seferini yaptı. 2 Aralık’ta Roma’dan sefere başlayan gemi Napoli ve Atina limanlarına ziyaretlerinde sonra Kuşadası’na geldi. Yolcuların bir kısmı Efes ve Meryemana turuna katılırken, diğer kısımda Kuşadası’nda alışveriş yapmayı tercih etti. Akşamüstü saat 6’dan Rodos’a ayrılacağı belirtilen gemi, tekrar Roma’ya dönerek Akdeniz turunu bitirecek. Kuşadası limanın Marella Dream ve Celestyal Crystal adlı gemilerde cumartesi ve pazar günü Kuşadası limanına ziyaret edecekler. Aralık ayında toplam 9 sefer ile kruvaziyer yılı bitmiş olacak.
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