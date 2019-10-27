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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
- Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı İzle

- Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı İzle

saldırı anından görüntüler

( OSLO ) OSLO

Bebek Polis Başkent Terör Örgütü Saldırı 


- Norveç'in başkenti Oslo'da, terör örgütü PKK, yandaşları içinde bebek olan Türk ailenin aracına saldırdı. Norveç’te Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriden dönen vatandaşlara terör örgütü PKK yandaşları taş ve sopalarla saldırdı. Terör örgütü sempatizanları içinde bir bebeğinde bulunduğu Türk aileye ait araca saldırdı. Saldırı anında aile büyük panik yaşarken, polis saldırganları engellemeye çalıştı. Polisin 2 PKK yandaşını gözaltına aldığı belirtildi.
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