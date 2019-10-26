Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Norveç'te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı - OSLO

Norveç'te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı - OSLO

- PKK yandaşlarının saldırısı - İçinde bebek bulunan araca saldırı - Saldırı anı görüntüleri Norveç 'te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı - Başkent Oslo'da PKK yandaşları, içinde küçük bir bebek olan Türk ailenin aracına saldırdı - Aracında saldırıya uğrayan Tuğba Kökyer: - "PKK'lılar tarafından neredeyse abamızda öldürülüyorduk"OSLO (AA) - Norveç 'in başkenti Oslo'da, PKK yandaşları, içinde küçük bir bebek olan Türk ailenin aracına saldırdı.Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriden dönenlere terör örgütü PKK sempatizanları tarafından yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülere, PKK yandaşlarının, içinde küçük bir bebek ile ailesinin bulunduğu araca taş ve sopalarla saldırması yansıdı.Ailenin yaşadığı panik ve bebeğin ağlamasının duyulduğu görüntülerde, Norveç polisinin saldırganları engellemeye çalışması da yer aldı.Polis, PKK yandaşlarını olay yerinden dağıtmak için göz yaşartıcı biber gazı kullandı. Saldırı sonucu araçta hasar meydana gelirken, polis 2 PKK sempatizanını gözaltına aldığını duyurdu.Saldırılan araçta bulunan Tuğba Kökyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK'lılar tarafından neredeyse abamızda öldürülüyorduk. Arabadaki Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan darbettiler." yorumunda bulundu.Oslo Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise yol kenarına park etmiş araçlara saldırı olduğu ve polisin güvenlik önlemleri alarak saldırıyı büyümeden önlediği belirtildi. Norveç Türk Dernekleri Federasyonu, bağlı dernekler ve Türk sivil toplum kuruluşlarınca, Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenlenmiş ve eylemin ardından terör örgütü PKK sempatizanları, gösteriden dönenlere saldırmıştı.

Biber Gazı Sosyal Medya Sivil Toplum Terör Örgütü Saldırı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı