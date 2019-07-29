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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Nohut tarlasındaki domuz sürüsü görüntülendi - DENİZLİ

Nohut tarlasındaki domuz sürüsü görüntülendi - DENİZLİ

- Serinhisar ovası Katırlısuyu mevkisinde geçen domuz sürüsü Denizli 'de nohut tarlasındaki domuz sürüsü, çiftçiler tarafından görüntülendiDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Serinhisar ilçesinde ekili arazilere inen domuz sürüsü çiftçiler tarafından görüntülendi.Alınan bilgiye göre, Serinhisar ovasında mısır ve nohut gibi tarım ürünlerinin olduğu Katırlısuyu mevkisine çok sayıda domuzun olduğu sürü geldi.Bölgede ekinlerini kaldıran çiftçiler, anızda otlayan koyunlarla köpeğin tepki vermesi üzerine ovadaki domuz sürüsünü fark etti.İrili ufaklı çok sayıda domuzun olduğu sürünün ovadaki nohutların olduğu tarlada toz bulutu ile ilerlemesi ve köpeğin sesi ile geri dönmeleri dikkat çekti.Bu anlar çiftçiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Tarım Mısır Cep Telefonu 

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