Noel Baba Kilisesi ve Myra Antik Kenti darphane gibi...İki ören yerinden 1 ayda 1 milyon 875 bin TL gelir elde edildi

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'nın Demre ilçesine Mayıs ayında gelen turist sayısında rekor kırıldı. İlçeye bir ayda 80 bin 579 turist geldi. İlçe sınırları içinde bulunan ’Noel Baba’ olarak bilinen Aziz Nikolas Anıt Müzesi ile Myra Antik Kenti'nde sadece Mayıs ayında 1 milyon 875 bin 361 TL gelir elde edildi Antalya’nın Demre ilçesindeki ’Noel Baba’ olarak bilinen Aziz Nikolas Anıt Müzesi ile Myra Antik Kenti turist akınına uğradı. Demre’de bulunan Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken ören yeri olan Aziz Nikolas Anıt Müzesi’ni Mayıs ayında 47 bin 328 kişinin ziyaret etti. Bu ziyaretlerden 1 milyon 102 bin 960 lira gelir sağlandı. Geçen yılın Mayıs döneminde 46 bin 11 kişinin ziyaret ettiği müzede 678 bin 56 lira gelir elde edilmişti. Bu yılın ilk 5 ayında müzeyi 80 bin 218 kişi ziyaret ederken, 1 milyon 769 bin 267 lira gelir elde edildi. 2018 yılının ilk 5 ayında ise 71 bin 980 kişinin ziyaret ettiği müzede 1 milyon 68 bin 620 lira gelir sağlanmıştı. Aziz Nikolas Anıt Müzesi ile Myra Antik Kenti için geliyorlar Likya Birliği’nin altı büyük kentinden biri olan Myra Antik Kenti’ni Mayıs ayında 33 bin 251 kişi ziyaret etti, 772 bin 401 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde Myra Antik Kenti’ni 24 bin 410 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 372 bin 130 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın ilk 5 ayında ise Myra Antik Kenti 57 bin 801 kişiyi ağırlarken, 1 milyon 227 bin 683 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde Myra Antik Kenti’ni 42 bin 185 kişi ziyaret etmiş ve 622 bin 83 lira gelir sağlanmıştı. İlk tercihleri Demre TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, "Rus turistlerin bir numaralı tercihi Aziz Nikolas Anıt Müzesi ile Myra Antik Kenti. Rus ve Alman turistler genelde kalabalık gruplar ve geniş aileler halinde seyahat etmeyi tercih ediyor. Lüks konaklama tesislerinin fazlalığı ve zengin turistlere hitap eden lüks alışveriş imkanı nedeniyle Antalya bölgesi her zaman turistlerin ilk tercihi oluyor” dedi.



