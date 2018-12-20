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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Noel Baba kılığına giren Obama çocuklara hediye dağıttı

- Noel Baba kılığına giren Obama çocuklara hediye dağıttı

obama'nın hediye dağıtması

Hastane Kışla 

-Detay

(WASHINGTON) WASHINGTON

- Eski ABD Başkanı Barack Obama, Noel Baba kılığına girerek Washington’da hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip hediye dağıttı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Children's National Hastanesinde tedavi gören çocuklara sürpriz ziyaret yaptı. Noel Baba şapkası giyen ve sırtına yüklediği torbayı hediyelerle dolduran Obama, dans ederek alkışlar eşliğinde giriş yaptığı hastanede çocuklarla tek tek ilgilenerek hediyeler dağıttı.
İki kız babası olan Obama, çocukların aileleriyle de görüşerek onlarla yakından ilgilendi.
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