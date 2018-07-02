Nöbette hayatını kaybeden itfaiye eri defnedildi - DÜZCE
- Hayatını kaybeden itfaiye eri için düzenlenen törenden detaylar Nöbette hayatını kaybeden itfaiye eri defnedildiDÜZCE (AA) - Düzce 'de nöbeti sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki itfaiye eri toprağa verildi. Dün, Azmimilli Mahallesi'ndeki Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğündeki nöbeti sırasında kalp krizi geçiren Kamil Yıldırım (44) için Müdürlükte tören düzenlendi. Törende konuşan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, önemli bir mesai arkadaşlarını kaybettiklerini ifade etti. Ay, törene katılan ve kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.İtfaiye aracı ile Müdürlük önüne getirilen Yıldırım'ın naaşı, burada helallik alınması ve yapılan duanın ardından Yeni Karaköy Köyüne götürüldü.Törende, erin mesai arkadaşları göz yaşı dökerken Yıldırım'ın tabutu başında itfaiye marşını okudu. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve Düzce Alay Komutanı Vekili Mustafa Çetinkaya itfaiye erlerine başsağlığı diledi.Yıldırım'ın naaşı, itfaiye aracı ile konvoy eşliğinde Yeni Karaköy Köyüne götürüldü. - OlayDün, Azmimilli Mahallesi'ndeki Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli Kamil Yıldırım (44), nöbeti sırasında kalp krizi geçirmiş, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.