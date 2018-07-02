Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Nöbette hayatını kaybeden itfaiye eri defnedildi - DÜZCE

Nöbette hayatını kaybeden itfaiye eri defnedildi - DÜZCE

- Hayatını kaybeden itfaiye eri için düzenlenen törenden detaylar Nöbette hayatını kaybeden itfaiye eri defnedildiDÜZCE (AA) - Düzce 'de nöbeti sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki itfaiye eri toprağa verildi.
Dün, Azmimilli Mahallesi'ndeki Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğündeki nöbeti sırasında kalp krizi geçiren Kamil Yıldırım (44) için Müdürlükte tören düzenlendi.
Törende konuşan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, önemli bir mesai arkadaşlarını kaybettiklerini ifade etti.
Ay, törene katılan ve kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.İtfaiye aracı ile Müdürlük önüne getirilen Yıldırım'ın naaşı, burada helallik alınması ve yapılan duanın ardından Yeni Karaköy Köyüne götürüldü.Törende, erin mesai arkadaşları göz yaşı dökerken Yıldırım'ın tabutu başında itfaiye marşını okudu. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve Düzce Alay Komutanı Vekili Mustafa Çetinkaya itfaiye erlerine başsağlığı diledi.Yıldırım'ın naaşı, itfaiye aracı ile konvoy eşliğinde Yeni Karaköy Köyüne götürüldü. - OlayDün, Azmimilli Mahallesi'ndeki Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli Kamil Yıldırım (44), nöbeti sırasında kalp krizi geçirmiş, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Başsağlığı İtfaiye Aracı Kalp Krizi İtfaiye Eri Irak 

İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı