Nöbetçi noterlerden 6 bin 341 işlem

( VAN )- Nöbetçi noterliklerde en çok araç alım satım işlemi gerçekleştirdi VAN



- Van’daki noterler, Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen ‘nöbetçi noter’ uygulaması kapsamında 35 haftada 6 bin 341 işlem yaptı.Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin ortak çalışmasıyla ülke genelinde hafta sonları ‘nöbetçi noterlik’ uygulamasına 6 Nisan 2019 tarihinde geçilmişti. Bu kapsamda Van bölgesinde nöbetçi noterliklerdeki toplam işlem sayısı 6 bin 341’e ulaştı.Vatandaşların alım, satım ve vekalet gibi işlemlerini hafta sonları da rahatlıkla gerçekleştirebileceği ‘nöbetçi noter’ uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Van 1. Noteri ve Noter Odası Başkanı Betül Tortamış, noterlerin 35 haftalık süre içinde 6 bin 341 işlem yaptığını açıkladı.

Resmi tatil ve milli bayramlarda nöbetçi noterliklerin hizmet vermediğini ifade eden Başkan Tortamış, “6 Nisan tarihinden itibaren nöbetçi noter uygulamasına geçtik. Uygulama başlama tarihi itibariyle 35 haftalık süreçte 6 bin 341 adet işlem yapıldı. Resmi tatil ve milli bayramda nöbetçi noter bulunmamaktadır. Hafta sonu için nöbetlerimiz 10.00-16.00 saatleri arasında icra edilmektedir” dedi.

“En çok araç alım satım işlemi gerçekleştirdi”Uygulama kapsamında yapılan ikinci el araç satış işlemi ile sıfır araç tescil sayısı, yapılan diğer işlemlere göre 4’te 3’lük oranından daha fazla olduğuna dikkat çeken Tortamış, “Yapılan işlemlerin büyük çoğunluğunu ikinci el araç satışları oluşturmaktadır. İkinci sırada ise tescil işlemleri gelmektedir. Günlük işlemlerin 4’te 3’ü araç satışı olarak gerçekleşmektedir. Bunların yanı sıra vekalet, muvafakatname, hisse devri veya avukat vekaleti gibi her türlü işlem yapılmaktadır. Bölgemiz illerinde yer alan Hakkari ve Bitlis illerinde nöbetçi noter bulunmamaktadır. Van’daki 7 noterlik hafta sonları sırasıyla nöbet tutmaktadır” diye konuştu.

“Türkiye’de nöbetçi noter uygulaması her bölgede yok”Hayata geçirilen nöbetçi noter uygulamasının her bölgede olmadığını dile getiren Tortamış, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu uygulama aslında acil işlemler için düşünülmüş bir uygulamadır. Fakat bu süreçte rutin hale geldi. Hafta içine göre ilimizde 7 noterlik yerine tek noter açık olduğu için vatandaşlarımız sıra sorunu yaşayabilmektedirler. Hafta içi yapılan işlemlerin bazen 2-3 katı hafta sonu yapılabilmektedir. Saat 12.00-14.00 arasında yoğunluk yaşanmaktadır. Vatandaşlarımız rutin işlerini hafta içlerine yayarlarsa bu derece yoğunluk da olmayacaktır. Bölgede tek olmamız nedeniyle bu yoğunluk oluyor. Birçok büyükşehirde tek nöbetçi noter olduğu için Van’da cumartesi günleri yaklaşık 180 işlem yapılırken, pazar günleri ise 50 işlem yapıyor. Yoğunluğa denk gelmemek için vatandaşlarımız işlemlerini pazar gününe de yayabilirler.”Araç alım satım işleriyle ilgilendiğini ifade eden Şaban Polater isimli vatandaş ise daha önce hafta sonu araç satışı yapılırken hem satıcı hem alıcı arasında sıkıntı yaşandığını söyledi.



Uygulama öncesi cumartesi araç satılınca noter işlemlerinin pazartesi gününe kaldığını, ancak uygulamayla birlikte bu tür sıkıntıların geride kaldığını belirten Polater, uygulamada emeği geçen herkese teşekkür etti.



