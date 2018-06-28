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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Nöbetçi laboratuvar' ihracatı hızlandıracak - İZMİR

'Nöbetçi laboratuvar' ihracatı hızlandıracak - İZMİR

"Nöbetçi laboratuvar" ihracatı hızlandıracak - İZMİR - Laboratuvarda gerçekleştirilen testler - İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriyya ErdurmuşİZMİR (AA) - İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, yaş meyve sebze ihracatı için gerekli işlemleri hızlandırmak amacıyla "nöbetçi laboratuvar" uygulamasını hayata geçirdi.Dayanıklılık bakımından diğer ihraç ürünlerine göre daha hızlı işlem görmesi gereken yaş meyve sebze için il müdürlüğü, nöbetçi laboratuvar uygulamasını başlattı. Daha önce hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri arasında açık olan laboratuvar böylece ihracatçıya 7 gün 24 saat hizmet verecek. İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir 'in yaş meyve sebze ihracatında diğer illere göre çok ciddi bir potansiyelinin olduğunu söyledi.

Kentin 2,3 milyar dolarlık tarımsal ihracatının olduğunu vurgulayan Erdurmuş, üretim alanında ve iş dünyasında yapacakları iş birliğiyle bu rakamı daha yukarı taşımak istediklerini belirtti.
Yaş meyve sebze ürünlerinin çok acil bir şekilde işlemlerinin tamamlanıp ilgili ülkeye gönderilmesi gerektiğine işaret eden Erdurmuş, şöyle konuştu:"Sektördeki arkadaşlarımız ihracatın daha hızlı yapılabilmesi adına bizden bir talepte bulundular. Özel sektördeki ve kamu laboratuvarında görev yapan arkadaşlarımızı çağırdık. Çok basit bir dokunuşla 'ihracatçılarımızın işlemleri çok hızlı yürüsün' diye nöbetçi laboratuvar uygulaması başlattık. Şu anda hem sektör hem de laboratuvarlarımız gayet memnun."

Laboratuvar Muhabir Milyar Dolar İhracatçılar İş Dünyası 

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