Nöbet dönüşü hayatını kaybeden Özlem hemşirenin arkadaşları acı haberle yıkıldı Haberi

-Kalabalık detay

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-Birbirlerine sarılanlar

-Oturanlar detay

-Kaza yeri fotoğrafları

-Özlem Yıldız Süzer'in fotoğrafı



( ANTALYA )- Gözyaşları Özlem hemşire için aktı ANTALYA



- Antalya’da nöbet dönüşü otomobiliyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden hemşirenin, mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 10.00 sırasında Antalya-Burdur Karayolu Çubuk Beli mevkiinde meydana geldi. 3 aydır Bucak Devlet Hastanesi’nde görev yapan evli ve 1 çocuk annesi 40 yaşındaki Özlem Yıldız Süzer, gece nöbetinin ardından 07 D 9532 plakalı otomobiliyle Antalya’ya doğru yola çıktı. Çubuk Beli’nden inişe geçen Süzer, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun solundaki yamaca çarptı. Kayalık yamaca çarpan Süzer’in otomobili daha sonra takla atıp düz durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen araçtaki Özlem Süzer’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Süzer’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Özlem Yıldız Süzer'in eski ve yeni mesai arkadaşları morga geldi. Birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalışan sağlık çalışanları büyük üzüntü yaşadı. Süzer'in bazı arkadaşları ise morg önüne oturup uzun süre ağladı. Adli Tıp morgundaki işlemlerin ardından Süzer'in naaşı Uncalı Mezarlığı'na getirildi.

Genç hemşirenin naaşı yarın öğlen Kepez Duacı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.



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