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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Nöbet dönüşü evine giden doktordan kazazedeye hayati müdahale

Nöbet dönüşü evine giden doktordan kazazedeye hayati müdahale

Trafikten görüntü

Kalp Masajı Polis Ekipleri Yaralı Kadın Direksiyon Aydınlatma Direği 

-Doktorun müdahalesi
-Diğer yaralıdan görüntü
-Araçtan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Avcılar E-5 Karayolu mevkinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kadına, nöbet dönüşü yoldan geçen doktor dakikalarca kalp masajı yapıp solunum desteği sağlayarak hayata döndürdü. Ağır yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye gönderildi. Olay, sabah saatlerinde Avcılar Cihangir E-5 yan yolda meydana geldi. 34 BB 4873 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü iddiaya göre seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında aydınlatma direğine çarptı. Araç sürücüsü ve içindeki kadın yolcu yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada özel bir hastanede görev yapan yoğun bakım doktoru olduğu öğrenilen Alp Hepsev kazayı görerek yardıma koştu. Ağır yaralı olduğu öğrenilen kadın yolcunun nefes almadığını gören Hepsev, solunum desteği yapıp dakikalarca kalp masajı yaptı. Bir süre sonra kadının solunumunun geri geldiği anlaşıldı. Olay yerine gelen ambulans ile kadın yolcu Bakırköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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