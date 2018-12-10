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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Nobel Barış Ödülü Teslim Töreni Düzenlendi - Nadya Murad: 'Adaletsizliğe Ve Baskıya Karşı Birleşelim' - Denis Mukwege: 'Harekete Geçmek, Kayıtsızlığa ‘hayır’ Demektir'

- Nobel Barış Ödülü Teslim Töreni Düzenlendi - Nadya Murad: 'Adaletsizliğe Ve Baskıya Karşı Birleşelim' - Denis Mukwege: 'Harekete Geçmek, Kayıtsızlığa ‘hayır’ Demektir'

Ödül töreni

( OSLO ) - Nobel Barış Ödülü teslim töreni düzenlendi- Nadya Murad: "Adaletsizliğe ve baskıya karşı birleşelim"- Denis Mukwege: "Harekete geçmek, kayıtsızlığa ‘hayır’ demektir" OSLO

Aritas Şiddet Mağduru Başkent Yol Haritası Azınlıklar 


- Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Denis Mukwege ve Nadia Murad’a ödülün takdimi için Norveç’in başkenti Oslo’da tören düzenlendi.
Nadia Murad konuşmasında, "Adaletsizliğe ve baskıya karşı birleşelim” çağrısında bulunurken Mukwege, “Harekete geçmek, kayıtsızlığa ‘hayır’ demektir” dedi.
Nobel Barış Ödülü'ne bu yıl layık görülen Denis Mukwege ve Nadia Murad’a ödülleri takdim edildi. Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen törende, Mukwege ve Murad dünyaya barış ve mücadele mesajları verdi. “Herkes için insan hakları” Nadya Murad, "Umarım bugün yeni bir çağın başlangıcı olur. Barışın öncelik olduğu ve dünya kadınları, çocukları ve azınlıkları zulümden özellikle de cinsel şiddet mağduru olmaktan korumak için yeni bir yol haritası oluşturulur. Gelin birlikte sesimizi yükselterek söyleyelim: Şiddete hayır, barışa evet, köleliğe hayır, özgürlüğe evet, etnik ayrımcılığı hayır, eşitliğe evet ve herkes için insan hakları" ifadelerini kullandı.
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