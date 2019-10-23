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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Nizip’te trafik kazası: 3 yaralı

Nizip’te trafik kazası: 3 yaralı

kaza yerinden görüntüler,

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Trol 

-kazaya karışan araçlardan görüntüler,
-araçların çekilmesi,
-trafiğin kontrollü bir şekilde sağlanması,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Nizip ilçesi D-400 Karayolu Yılteks Mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Nizip-Gaziantep istikametinde seyir halinde olan H. Ateş (69) kontrolündeki araç ile Gaziantep-Nizip istikametinde seyir halinde olan A.Arslan (27) idaresindeki otomobil çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu iki aracın şoförü ile bir araçta yolcu olarak bulunan T.Şahin (20) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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