Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Nitelikli dolandırıcılık iddiası - SAMSUN

Nitelikli dolandırıcılık iddiası - SAMSUN

- Samsun Emniyet Müdürlüğü - Zanlının adliyeye getirilişi - Samsun Adalet Sarayı görüntüsü Samsun 'da nitelikli dolandırıcılık iddiası - Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandıSAMSUN (AA) - Samsun 'da bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.İddiaya göre, Çarşamba ilçesinde yaşayan Yüksel K. adlı kişi, Hakan K. ve Sinan K'nin tanıştırdığı Filiz K. ile 5 Kasım'da, kadının ikametinde buluştu.Burada, kocası ve ağabeyi olarak tanıttığı kişilerce diğer odaya götürülen Filiz K'nin çığlıkları duyuldu.Yüksel K, ardından yanına gelen bu kişiler tarafından, "Seni de öldürürüz, kurtulmak istiyorsan 100 bin lira vereceksin." diye tehdit edildi.İkametten ayrılan Yüksel K, bir süre sonra buluştuğu Hakan K, Sinan K. ve Yalçın Y'ye 95 bin lira verdi.Yüksel K'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu ekipleri, teknik ve fiziki çalışmanın ardından Hakan K, Filiz K, Sinan K, Yalçın Y, Ömer K. ve Akın A'yı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan K, Filiz K, Sinan K. ve Yalçın Y, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, Ömer K. ve Akın A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Dolandırıcılık Nitelik Irak Trol 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı