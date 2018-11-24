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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Nişantaşı Üniversitesinden anlamlı öğretmenler günü ziyareti İzle

Nişantaşı Üniversitesinden anlamlı öğretmenler günü ziyareti İzle

Mehmet Uslu'nun tabela önünde anons yapması

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-Okula gelmesi
-Öğretmene çiçek vermesi
-Konuşmalar
-Öğrencilere hediye vermesi
-Okuldan ayrılması
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- İstanbul Nişantaşı Üniversitesi tarafından “24 Kasım öğretmenler günü” nedeni ile Van‘ın Özalp ilçesinde sınıra yakın köydeki öğretmenlere anlamlı “Öğretmenler günü” ziyaret yapıldı. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi tarafından Van’ın Özalp Yukarı Dönerdere Ortaokulu’na sürpriz “24 Kasım öğretmenler günü” ziyareti. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Genel Sekreterlik Kişisel Gelişim ve Proje Geliştirme Uzmanı Mehmet Uslu tarafından Van’ın Özalp ilçesine bağlı ve İran sınırına 5 kilometre mesafede bulunan Yukarı Dönerdere Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini ziyaret ederek “24 Kasım öğretmenler günü” kutladı. Öğrencilere getirdikleri hediyeleri verdikten sonra öğretmen Canan Er’in, öğretmenler günü kutlayarak hediyesini veren Uslu, “Asıl amacımızın büyük şehirlerdeki yaşam tarzının acaba uzak köylerde, uzaklardaki öğretmenlerimizi düşünen var mı dedim. Üniversitendeki yöneticilerimle konuştum direk bana destek oldular ve ben bu köye geldim. Buradaki öğretmenleri takdir ettim. Onlara elimden geldiğince sürprizler hediyeler, gönlülerini hoş tutmayı ve yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Çünkü öğretmenler her yerde. Öğretmen uzak noktası veya yakın noktası değil, burası İran sınırına 5 kilometre uzaklıkta bir yer. Eskişehir’den gelen bir öğretmen. Öğrencileri yanında ayrılmıyor, bizlerde bunları görüp yanında olduğumuzu hissettirmek amacı ile Van’ın Özalp ilçesi Yukarı Dönerdere Mahallesi’ne geldik” dedi.
Mehmet Uslu sınıf öğretmeni Canan Er’ın öğretmenler günü kutladı ve hediyesini verdi. Hediyesi alan Canan Er, “Çok duygulandım. Öğrencilerim bir tanedir. Eskişehir’den geldim burada 2’ci yılım. Burası ülke genelinde çok uzak bir yer. uç noktadayız. Daha uç köylerimiz var, bizimki de onlarda bir tanesi. Bizim mahalle küçük bir yer. Tercihlerimi yaptığımda hiç tereddüt yaşamadım. Sadece çocuklar için buradayız. Her hafta başı büyük bir sevinçle okula geliyoruz. Çocukları burada görmek beni mutlu ediyor. Bu çocukları mezun etmeden gitmeyeceğim” dedi.
(NÖ-ŞAK-
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