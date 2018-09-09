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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Nişanlısıyla tartışan genç kendini böyle öldürmeye çalıştı İzle

Nişanlısıyla tartışan genç kendini böyle öldürmeye çalıştı İzle

İntihar teşebbüsü güvenlik kamerası

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- İstanbul Fatih’te nişanlısıyla tartıştığı iddia edilen 20 yaşındaki bir genç, havalı tabancayla göğsüne ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay Emin Sinan Mahallesi’nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, nişanlısıyla sorun yaşayan Yunus B., iş yerindeki kasada bulunan havalı tabancayla kendi göğsüne ateş etti. Yaralanan Yunus B. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan yakınları ağır yaralı gencin yanına koşarak olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı gencin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayın intihar teşebbüsü olduğunu tespit etti. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı. Olay anı kamerada Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 20 yaşındaki Yunus B., iş yeri içerisindeki kasaya yöneliyor. Bilye atar silahı alan genç göğsüne doğru ateş ettikten sonra yere yığılıyor. Silah sesini duyan yakınları Yunus B.’nin yanına koşuyor.
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