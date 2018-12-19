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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Nişanlısını öldürüp intihar etti - ANTALYA

Nişanlısını öldürüp intihar etti - ANTALYA

- Olay yerinden detaylar - Polislerin çalışmaları - Olay yerine gelen maktül yakınlarıNişanlısını öldürüp intihar ettiANTALYA (AA) - Antalya 'da bir kişi, nişanlısını tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etti.Nuri Karaata (35), kiraladığı otomobille nişanlısı Simge Yıldız'ı (26) işe götürmek üzere, Kızıltoprak Mahallesi'ndeki evinden aldı.İddiaya göre, Yenigün Mahallesi'ndeki Şehitler Parkı'nda otomobilden inen ikili arasında tartışma çıktı. Nuri Karaata, otomobilde bulunan pompalı tüfekle Yıldız'a ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Simge Yıldız ve Nuri Karaata'nın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.Simge Yıldız'ın, balıkçılıkla uğraşan Nuri Karaata'dan ayrılmak istediği, tartışmanın da bu nedenle çıkmış olabileceği ileri sürüldü.

Bild Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

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