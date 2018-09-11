Nişanlısını bıçakla rehin alan zanlı, adliyeye sevk edildi - İSTANBUL
- U.D'nin adliyeye götürülmesi İstanbul 'daki rehine krizi - Pendik'te bir okulda nişanlısını bıçakla rehin alan ve müzakere sonucunda teslim olan U.D, Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildiİSTANBUL (AA) - Pendik'te, nişanlısı olan kadını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olarak gözaltına alınan asker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan nişanlısı H.K'yi okulda bıçakla rehin alan ve müzakere timinin yaklaşık 1,5 saat süren çabasının ardından ikna edilerek teslim olan U.D, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Asker olduğu belirtilen U.D, emniyetten çıkarılırken kendisine basın mensuplarınca yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.