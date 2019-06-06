Nişanlısından ayrılan makine mühendisi gölde intihar girişiminde bulundu Haberi

-Polisin ikna etmeye çalışması

-Annesinin gelmesi

-Annesinin ikna etmeye çalışması

-Genç kızın ikna olmaması

-Botun gelmesi genç kızın tepki göstermesi

-Botun kızdan uzaklaşması

-İkna çabasından genel ve detay görüntü



( ADANA )- Adana’da yaklaşık 1.5 ay önce eczacı nişanlısı ayrıldığı için psikolojisi bozulduğu öne sürülen makine mühendisi bir genç kız göle girip boğazına cam parçası dayayarak intihar girişiminde bulundu- Polis ve annesi çabasıyla genç kız tam 5.5 saat gölde kaldıktan sonra ikna edilebildi ADANA



- Adana’da yaklaşık 1.5 ay önce eczacı nişanlısıyla ayrıldıktan sonra psikolojisi bozulduğu öne sürülen makine mühendisi bir genç kız, Seyhan Baraj Gölü'ne girip boğazına cam parçası dayayarak intihar girişiminde bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Karslılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Makine Mühendisi E.A. 4 ay önce eczası M.K. ile nişanlandı. Ancak 1.5 ay önce eczacı genç anlaşamadığını öne sürerek genç kızdan ayrıldı. Bu ayrılığı kaldıramayan genç kızın psikolojisi bozuldu. Genç kız bu nedenle Seyhan Baraj Gölüne girip boğazına da cam parçası dayayarak nişanlısının göle gelmesini istedi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Olay yerine genç kızın annesi S.A.’da geldi. Ancak genç kızı kimse ikna edemedi. Bunun üzerine gölden de sulaltı polisi botla geldi. Ancak genç kız botu görünce cam parçasını boğazına dayayıp kendisini öldürmekle tehdit ederek botun uzaklaşmasını istedi. Bu nedenle bot genç kızdan uzaklaştı. Anne ise çaresizce kızını göl kenarında beklemeye başladı.

Müzakereci polis ve anne ne yaptıysa genç kızı ikna edemedi. Genç kız eski nişanlısının gelmesini o gelmeden çıkmayacağını söyledi.



Eski nişanlıyı polis ve genç kızın annesi aradı ancak bir türlü ulaşılamadı. Eski nişanlının Kahramanmaraş’ta olduğu ve gelmeyeceği öğrenilince genç kız ikna edilmeye çalışıldı. Genç kız uzun ikna çabasının ardından 5.5 saat sonra ikna edilerek gölden çıkarılıp ambulansla hastaneye götürüldü.

