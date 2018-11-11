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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Nişanlısından ayrılan kız kardeşini bıçakladı - KARAMAN

Nişanlısından ayrılan kız kardeşini bıçakladı - KARAMAN

- Koçakdede Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesindeki olay yeri - 112 acil sağlık ekipleri - Yaralı kızın ambulansa taşınması - Gözaltına alınan şahısın gözaltına alınarak karakola götürülmesiNişanlısından ayrılan kız kardeşini bıçakladı - Karaman 'da nişanlısından ayrıldığı için tartıştığı kız kardeşini bıçaklayan zanlı gözaltına alındıKARAMAN (AA) - Karaman 'da nişanı bozduğu için tartıştığı kız kardeşini bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Fatih T, arkadaşıyla nişanlanan ve bir süre önce nişanı bozan kız kardeşi Meryem T. (25) ile Koçakdede Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'ndeki babaevinde tartışmaya başladı.
Fatih T, bıçakla kız kardeşini yaraladı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evin önünde Fatih T'yi gözaltına aldı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Meryem T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Kız Kardeş Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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