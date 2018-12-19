Nişanlı kurbanı Simge gözyaşları arasında toprağa verildi Haberi

-kardeşinden detay

-anneden detay

-babadan detay

-ağlayan mesai arkadaşları

-cenaze namazı

-Simge'nin cenazesinin araca konuluşu

-babanın ayakta duramayışı

-annenin ağlaması

-cenaze aracının gönderilişi

-Simge Yıldız'ın fotoğrafı



( ANTALYA )- Pompalı nişanlı cinayetinde ölen genç kızın gelinlik duvağı, tabutun üzerine konuldu- Genç kızın cenaze töreninde anne, baba, kardeşi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu- Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını ikna edemeyince pompalı tüfekle önce sevdiği kızı öldürdü, ardından intihar etti ANTALYA



- Antalya’da ayrılma aşamasında olduğu nişanlısı tarafından pompalı tüfekle öldürülen 25 yaşındaki Simge Yıldız'ın cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Simge'nin tabutuna cenaze aracındayken gelinlik duvağı konulurken, genç kızın yaklaşık bir yıldır ayrılma aşamasında olduğu ve arkadaşları tarafından sıkça uyarıldığı öne sürüldü. Olay, dün sabah saat 08.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Şehitler Parkı yakınında meydana geldi. Denizcilik işi ile uğraşan 35 yaşındaki Nuri Karaata, sabah saatlerinde Kızıltoprak Mahallesi'nde ikamet eden ve özel bir hastanede biyolog teknikeri olarak çalışan 25 yaşındaki Simge Yıldız’ı kiraladığı otomobille evinden aldı. Ayrılma aşamasında olduğu iddia edilen çift arasında tartışma başladı.

İddiaya göre Yenigün Mahallesi 2036 Sokak arasında araçtan inen Yıldız, Şehitler Parkı’na doğru yürümeye başladı.

Yıldız’ı ikna etmeye çalışan Karaata da arkasından geldi. Tüm çabalarına rağmen Yıldız’ı otomobile gelmeye ikna edemeyen Nuri Karaata, genç kıza aracında bulunan pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Hızla otomobile doğru dönen Nuri Karaaata, Yıldız’ın cesedinin yaklaşık 30 metre uzağında aynı tüfekle başına ateş ederek intihar etti. Silah sesleri üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki kişinin de öldüğünü belirledi. Karaata’nın kiraladığı otomobilin çalışır şekilde ve içinde tüfeğin kılıfının olduğu görüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Yıldız ve Karaata’nın cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aracın içerisinde tabutuna gelinlik duvağı konuldu Otopsisi tamamlanan Simge Yıldız için olayın bir gün sonrası Uncalı Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.

Törende, baba Mahmut Yıldız, anne Gülsüm Yıldız ve genç kızın kardeşi Gonca Nur Yıldız ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Gülsüm Yıldız’ın ‘içim yanıyor’ feryatları yürekleri dağlarken, genç kızın kardeşi Gonca Nur’un da uzun süre tabuta bakarak ağladığı gözlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından üzerinde başörtüsü bulunan Simge’nin tabutu cenaze aracına konuldu. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan anneyi yakınları teselli ederken, ayakta zor durmakta olan baba da, yine yakınları tarafından koluna girilerek ayakta durabildi. Araç hareket etmek üzereyken ise bir yakını tarafından getirilen gelinlik duvağı duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Cenaze aracına giren genç kadının bir yakını, gelinlik duvağını alarak tabutun üzerine koydu. Simge Yıldız, toprağa verilmek üzere Nebiler Mezarlığı’na götürüldü.

