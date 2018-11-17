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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Nişanlı çift ölümden döndü, uçurumdan yuvarlanan otomobildeki gençler ekipler tarafından kurtarıldı Haberi

Nişanlı çift ölümden döndü, uçurumdan yuvarlanan otomobildeki gençler ekipler tarafından kurtarıldı Haberi

kaza yeri

Bild Uçan Otomobil 

-ekipler tarafından taşınan yaralı
-ambulanslar
-dereye uçmuş araç
-bölgede toplananlar

( AYDIN )-Yaklaşık 30 metre uçurumdan yuvarlanan otomobildeki gençler ekipler tarafından kurtarıldı AYDIN

- Aydın Efeler’de nişanlısı ile akrabalarının düğününe giden bir gencin kullandığı otomobil bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten dereye uçan otomobildeki nişanlı çift ölümden dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza öğlen saatlerinde; Efeler İlçesi Kalfaköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gökhan Cerit idaresindeki 09 DY 878 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak Tabakhane Deresi'ne uçtu. Yoldan geçen vatandaşların yaklaşık 30 metre yükseklikten dereye bir otomobilin uçtuğunu görüp durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler aracın uçtuğu bölge aşırı sarp olduğu için dereye çevredeki arazilerden geçerek ulaştı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Yardım ekipleri tarafından kurtarılarak vatandaşların da yardımı ile karayolunda bekleyen ambulansa taşındı. Meltem Yardım Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken ve Gökhan Cerit Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Feci kazada her iki gencin de sağ kalması teselli kaynağı olurken vatandaşlar, bölgede sürekli araçların yoldan çıkması sonucu bu şekilde kazaların yaşandığını belirterek yol kenarına bariyer takılmasını istediler. Jandarma tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yapan nişanlı çiftin köydeki yakınlarının düğününe gittikleri öğrenildi.
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