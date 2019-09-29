Nişan yolunda feci kazada yaralılardan biri öldü



- Gaziantep'ten Nurdağı istikametine nişan merasimi için giden midibüsün, otomobil ile çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişiden biri öldü Gaziantep-Adana eski karayolunda Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir eden M.A idaresindeki 41 N 0261 plakalı midibüs, karşı yönden gelen Y.K.K yönetimindeki 27 GK 494 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpışmış, feci kazada her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralanmıştı.Kaza nedeniyle midibüsteki yaş pasta yola saçılırken, karayolu ise uzun süre trafiğe kapanmıştı. Olay yerine sevk edilen yaralılardan 20 yaşındaki Betül Kaplan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi gittiği öğrenildi. Öte yandan, midibüstekilerin kaza yeri yakınlarındaki Yamaçoba köyünde gerçekleşen nişan merasimine katılmak için yola çıktıkları belirtilmişti. (MB-SD-

