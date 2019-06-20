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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Nisan yağmurları verimi arttırdı, çiftçinin yüzünü güldürdü

Nisan yağmurları verimi arttırdı, çiftçinin yüzünü güldürdü

Tarlada yapılan hasat çalışması

Asad Kano 

-Detay görüntüler
-Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz ile yapılan röportaj

( TEKİRDAĞ - ÖZEL)- Trakya’da hasat başladı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Çorlu, Ergene ve Marmaraereğlisi ilçelerinde yer alan çiftçilerin üye olduğu Çorlu Ziraat Odasının Başkanı Ali Topuz, başlayan hasat döneminin çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Topuz, geçen yıla oranla yüzde 35’e kadar verim artışı olduğunu kaydetti.
Trakya'da başlayan hasat çalışmaları ile ilgili bilgi veren Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz, “Bölgemizde öncelikle arpa hasadına başlandı bizde. Şu anda arpa biçimleri yüzde 80 civarında bitmek üzere. Tabii bunun yanı sıra kanola biçimleri de bölge bölge devam ediyor ama kanolaya yeni başlanıldı. Kanolanın da bölgemizde aşağı yukarı yüzde 10’luk kısmı biçilmiştir. Tabii bazı bölgelerimizde de buğday hasadı başlamak üzere. Erkenci çeşit denilen buğdayımız var bizim bölgemizde, onların hasadı devam ediyor” dedi.
Çorlu, Ergene ve Ereğli ilçelerinde toplam 350 bin dönüm civarında buğday ekimi gerçekleştirildiğini belirten Topuz, “Arpa ekimi de bölgemizde 50 bin dönüm ile 60 bin dönüm arasında gerçekleştirildi ve arpalar hasat ediliyor. Bölgemizde son yıllarda kanola ekilmeye başlandı. Sarı çiçek açıyor bunlar biliyorsunuz. Şu anda da hasadı başladı.
Kanola da 50 bin 55 bin dönüm arasında değişiyor ve kanola hasadı da devam ediyor” diye konuştu.
Geçen seneye kıyasla verim artışı olduğunu kaydeden Topuz, “Geçen seneye göre verimlerimiz çok güzel ve yüzümüzü güldürüyor çiftçi olarak bizlerin. Verimlerde geçen seneye oranla yüzde 25, yüzde 30, hatta yüzde 35’e kadar artış sağlandı bu sene” dedi.
Verim artışının sebebinin nisan yağmurları olduğunu belirten Topuz, “Sebebi de aldığımız yağışlar. Nisan ve Mayıs ayı içerisinde aldığımız yağışlar bizim bütün verim konusunu etkileyen faktördür. Bu sene Nisan ve Mayıs ayları istediğimiz gibi, umduğumuz gibi yağışlı gitti. Bu sebepten dolayı bu da verime yansıdı. Verim olarak da şu anda yüzümüz gülüyor” şeklinde konuştu.

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