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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Nisan ayında kar yağdı

Nisan ayında kar yağdı

Kar yağışı ve Başkan Yener Yalçınkaya'nın sunumu

( ORDU -HD) ORDU

Canlı Yayın Sosyal Tesis Cep Telefonu Göreme Kar Yağışı 


- Nisan ayına girilmesiyle birlikte herkesin bahar gelmesini beklediği bir zamanda Ordu’nun yüksek kesimlerine kar yağdı. Ordu’da yüksek kesimlerine öğleden sonra kar yağışı yaşandı. Kar yağışıyla birlikte Gürgentepe Belediye Başkanı Yener Yalçınkaya, cep telefonuyla canlı yayın yaptı. İlçenin sosyal tesislerinin inşaatının sürdüğü Çamlıca Tepesi’nden canlı yayın yapan Başkan Yalçınkaya, “Evet, 2 Nisan saat 17.20'deyiz. Şubat ve Mart ayında göremediğimiz kar yağışını Nisan ayında yaşıyoruz. Manzara harika. Gurbetteki vatandaşlarımız belki bizim yerimizde olmak ister şimdi ama kahrını biz çektik sefasını da biz sürelim istedik” dedi.
Başkan Yalçınkaya, 5 dakik aşuren canlı yayınında aynı zamanda sunuculukta yaptı.
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