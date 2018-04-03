Nisan ayında kar etkili oldu - ARDAHAN İzle

- Ardahan 'ın Çıldır İlçesinde kar yağışı - Yağan kardan görüntü - Bir vatandaşın konuşması - Karın yağmasıyla beyazlaşan yerlerARDAHAN - Ardahan 'da gece başlayan, aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezleri ile yüksek kesimleri beyaza bürüdü.Kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde de aralıklarla yağan kar, özellikle Çıldır'da etkili oldu.Yoğun karın ardından ilçenin tamamında kıştan kalan manzaralar yaşandı.Meteoroloji Ardahan Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kar yağışının aralıklarla gün boyunca süreceği bildirildi.