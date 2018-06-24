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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Ninesini kucaklayıp sandık başına getirdi - ŞIRNAK

Ninesini kucaklayıp sandık başına getirdi - ŞIRNAK

- Mustafa Kıran'ın oy kullanması için 86 yaşındaki ninesini taşıyarak sandık başına getirmesiŞIRNAK - A.A.Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Şırnak ’ın Silopi ilçesinde oy kullanma işlemleri devam ediyor. Mustafa Kıran oy kullanımı için 86 yaşındaki ninesini taşıyarak sandık başına getirdi. Şırnak ’ın Silopi ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Gazipaşa İlk/Orta Okuluna gelen Mustafa Kıran 86 yaşındaki ninesi olan Kudret Kıran’ı seçim başına getirerek oy kullandırdı. Mustafa Kıran daha sonra ninesini tekrar taşıyarak otomobilin içine bindirdi.Mustafa Kıran Seçimler için sandık başına geldiklerini söyledi.

Kıran hasta ve yatalak ninesini oy kullanması için seçim sandığına getirdiğini söyledi.

Mustafa Kıran Sçimlerin herkese hayırlı ve uğurlu olmasını sözlerine ekledi.Öte yandan Oy kullanmak isteyen hasta ve yaşlı insanlar akrabalarının yardımı ile seçim sandıklarına gitmeye devam ediyorlar.

Talak Oy Kullanımı Seçim Sandığı 

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