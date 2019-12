Nineler yemeklerini beğendirmek için yarıştı

-Nineler

( İSTANBUL )- Ayşe Nine sarmasıyla dereceye girememişti, baklavasıyla birinci oldu İSTANBUL



- Yerli Malı Haftası dolayısıyla Esenler’de düzenlenen etkinlikte nineler yaptıkları baklava, mantı, dolma, içli köfte gibi yöresel lezzetleri jüriye beğendirmek için yarıştı. Nineler arasından birinciliği ise geçtiğimiz yıl yaptığı sarmayla dereceye giremeyen bu yıl ise baklavasıyla büyük beğeni kazanan Asiye Koç oldu. Esenler’de Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen "Hamarat Nineler Yarışıyor" etkinliğinde nineler maharetlerini sergiledi. Esenler Belediyesi’nin Dede Torun Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirdiği etkinlikte 18 nine yaptıkları baklava, börek, mantı, yaprak sarması, içli köfte, börek gibi Türk mutfağının yöresel lezzetleriyle yarıştı. Yarışmanın sunuculuğunu TGRT Haber Muhabiri Sultan Akten yaparken jüride Şef Hakan Tağlı, Eray Kılıç ve Hakan Aydeniz gibi isimler yer aldı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu jüride yer almazken ninelere başarılar dileyerek yemeklerin tadımını yaptı. Kimi yarışmaya yakınları ve torunuyla gelen nineler ise yemeklerini jürilere beğendirmek için yarıştı. Sarmayla dereceye giremedi baklavayla birinci oldu Sırayla ninelerin yemeklerini tadan jüri ise özenle hazırlanan yemekler arasından birinciyi belirlemekte oldukça zorlandı. Oylamanın ardından ise geçtiğimiz yıl sarmasıyla yarışmaya katılan ancak dereceye giremeyen Asiye Koç, bu yıl baklavasıyla birincilik elde etti. 2’nciliği ise Sıdıka Güneş un helvasıyla alırken üçüncülüğü Remziye Eren karışık dolmasıyla kazandı. Yarışmada birinciye saat hediye edilirken dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm ninelere çeşitli hediyeler takdim edildi. “Yerli Malı Haftası bizim için çok anlamlıdır” Yöresel lezzetlerle yarışmaya katılan tüm kadınları kutlayan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bugün Yerli Malı Haftası münasebetiyle ninelerimizin torunlarıyla birlikte yapmış olduğu yemeklerin yarışması var. Biliyorsunuz Yerli Malı Haftası bizim için çok anlamlıdır, çocukluğumuzda özellikle iple çektiğimiz haftalardan bir tanesiydi. Bugün de jürilerimizin huzurunda nenelerimizin yapmış olduğu yemekleri yarıştıracağız. 18 ninemizin böreklerinden çöreklerinden yiyeceğiz. Ben jüri olarak oturmuyorum sadece yemek yemek için oturacağım çünkü her biri Esenler’in kıymetli insanları ve sahibiler. Ben onlar arasında bir tercihte bulunmak istemiyorum” dedi.

“O kadar kişinin içinden gerçekten beklemiyordum” Yarışmaya geçtiğimiz yıl da katılan ve dereceye giremeyen bu yıl ise baklavasıyla diğer yemekler arasından sıyrılarak birinci olan Asiye Koç, “ O kadar kişinin içinden gerçekten beklemiyordum. Ama birinci oldum, sevindim, mutluyum. Heyecanlandım gelirken bile ellerim titredi. Baklava 4-5 saat oldu pişirmesiyle Tokat’ın sarması meşhur ya geçen sene sarmayla katılmıştım” diye konuştu.





