Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Nineler seyyar sandıkta oy kullandı

Nineler seyyar sandıkta oy kullandı

Tokat'ta seyyar sandık uygulaması ile oy kullanan yaşlı kadınlar

Hastalık Yaşlı Kadın Talak Bild İran Seçimleri 

-91 yaşındaki Zeynep Kolcu'nun yatağında oy kullanması
-Zeynep Kolcu ile röportaj
-91 yaşındaki Fatma Gül'ün evinde oy kullanması ve açıklaması (engelli aracı istemesi)

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta 91 yaşındaki iki nine yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle evlerine gelen seyyar sandıkta oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun 24 Haziran seçimlerinde ilk kez uyguladığı 'seyyar sandık' ile yatalak ve yaşlı hastaların ayağına sandık gitti. Engelli, yatalak ve yaşlıların iradelerini sandığa yansıtmak için bin bir zorlukla sandığa gittiği seçmenin bu kez ayağına sandık geldi. 'Seyyar sandık' uygulamasıyla ile yatalak ve yaşlı olan hastaların evlerine seçim kurulu görevlileri giderek oy kullanmalarını sağladı. KOAH hastası 91 yaşındaki Zeynep Kolcu, Bedestenlioğlu Mahallesindeki evinde oyunu kullandı. Seyyar sandık görevlileri tarafından evine getirilen sandıkta oy kullanan Kolcu, "Çok sıkıntılar çektik, şükür bugünümüze" diye konuştu.
Ahmet Kolcu annesinin yaşlılığa bağlı olarak yürüyemediği için seçimlerde oy kullanmakta zorlandığını, seyyar sandık uygulaması ile rahatlıkla oy kullanabildiği için mutlu olduklarını kaydetti.
Bedestenlioğlu Mahallesi'nde seyyar sandıkta oy kullanan 91 yaşında Fatma Gül ise yürüyemediği için evde oy kullandığını söyledi.

Yetkililerden engelli aracı isteyen Fatma nine, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bedensel engelli emektar gazeteci Ahmet Camgözoğlu'da evinde seyyar sandıkta oyunu kullananlar arasında yer aldı. İl merkezinde 7 sandıkta 125 seçmen il genelinde ise 200'ün üzerinde seçmen seyyar sandıkta oy kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı