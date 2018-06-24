Nineler seyyar sandıkta oy kullandı

-91 yaşındaki Zeynep Kolcu'nun yatağında oy kullanması

-Zeynep Kolcu ile röportaj

-91 yaşındaki Fatma Gül'ün evinde oy kullanması ve açıklaması (engelli aracı istemesi)



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ta 91 yaşındaki iki nine yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle evlerine gelen seyyar sandıkta oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun 24 Haziran seçimlerinde ilk kez uyguladığı 'seyyar sandık' ile yatalak ve yaşlı hastaların ayağına sandık gitti. Engelli, yatalak ve yaşlıların iradelerini sandığa yansıtmak için bin bir zorlukla sandığa gittiği seçmenin bu kez ayağına sandık geldi. 'Seyyar sandık' uygulamasıyla ile yatalak ve yaşlı olan hastaların evlerine seçim kurulu görevlileri giderek oy kullanmalarını sağladı. KOAH hastası 91 yaşındaki Zeynep Kolcu, Bedestenlioğlu Mahallesindeki evinde oyunu kullandı. Seyyar sandık görevlileri tarafından evine getirilen sandıkta oy kullanan Kolcu, "Çok sıkıntılar çektik, şükür bugünümüze" diye konuştu.

Ahmet Kolcu annesinin yaşlılığa bağlı olarak yürüyemediği için seçimlerde oy kullanmakta zorlandığını, seyyar sandık uygulaması ile rahatlıkla oy kullanabildiği için mutlu olduklarını kaydetti.

Bedestenlioğlu Mahallesi'nde seyyar sandıkta oy kullanan 91 yaşında Fatma Gül ise yürüyemediği için evde oy kullandığını söyledi.



Yetkililerden engelli aracı isteyen Fatma nine, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bedensel engelli emektar gazeteci Ahmet Camgözoğlu'da evinde seyyar sandıkta oyunu kullananlar arasında yer aldı. İl merkezinde 7 sandıkta 125 seçmen il genelinde ise 200'ün üzerinde seçmen seyyar sandıkta oy kullandı.

