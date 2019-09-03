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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Nine ve toruna otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - ELAZIĞ

Nine ve toruna otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - ELAZIĞ

- Olay yerinden görüntü - Yayalara çarpan otomobilden detay - Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesiNine ve toruna otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, düğünden çıkan nine ile 8 yaşındaki torununa otomobil çarpması sonucu nine öldü, torunu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yurtbaşı Beldesi yolunda Hakan K. idaresindeki 23 K 0974 plakalı otomobil, bir düğünden evlerine döndükleri sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Güray Özün (59) ile torunu R.B.E'ye çarptı.Ağır yaralanan Özün, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne, torunu ise Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Özün, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.R.B.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hastane Bild 

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