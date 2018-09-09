Nilüfer Müzik Festivali tüm hızıyla devam ediyor İzle

-İzleyicilerden görüntüler



( BURSA ) BURSA



- Nilüfer Müzik Festivali’nin ikinci gününde yıllardır gönüllerdeki yerini koruyan Selda Bağcan, İsrailli grup Boom Pam ile birlikte sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce kişinin Ezhel çılgınlığı yaşadığı festivalde, Manuş Baba ve Metronomy gibi isimler de performanslarıyla dikkat çekti. Katılımcılara eşsiz bir atmosfer eşliğinde müzik dolu dakikalar vadeden Nilüfer Müzik Festivali’nin ikinci günü de coşku içinde geçti. İki ayrı sahnede gün boyu devam eden canlı performanslarda müziğin sevilen isimleri müzik tutkunlarına eşsiz anlar yaşattı. Bozbey: Hedefimiz dünya çapında bir festival Festivale katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Müzik Festivali’nin giderek büyüdüğünü söyledi.



Festival alanını gezerek katılımcılarla sohbet eden Bozbey, yaşanan coşkunun mutluluk verici olduğunu söyledi.



Bozbey, “Bu yıl dördüncüsünü yaptığımız bu festivali, yurtdışında da çok önemli bir yere taşımayı hedefliyoruz. Gençlerimizin burada sosyal yaşamı, dostluğu, arkadaşlığı paylaştığını görüyoruz. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Buradaki binlerce gencimiz bu festivalin iyi bir şekilde geçmesi için destek oluyor, katkı sunuyorlar. Onun için bütün gençlerimizi yürekten kutluyorum. Bu festivalimiz her yıl devam edecek. Gençler önümüzdeki yıl düzenleyeceğimiz festivale şimdiden daha hazırlıklı olun” diye konuştu.

Balat Atatürk Ormanı’nda devam eden, 11’i yabancı toplam 29 isim ve grubun yer aldığı Nilüfer Müzik Festivali’nde müzik hiç susmuyor. Binlerce sanatseverin katıldığı festivalin ikinci gününde 13 sanatçı sahne aldı. Selda Bağcan, Ezhel, Metronomy gibi isimlerin konserleri büyük ilgi gördüğü ikinci gün sahneye ilk olarak Sedef Sebüktekin çıktı. Enerjik performansıyla Korhan Futacı alkışları toplarken, Palmiyeler ve ardından sahne alan Adamlar da, alandakileri coşturan gruplar arasındaydı. İlk bestesini 7 yaşında yapan Melek Mosso Nilüfer Müzik Festivali’nde şarkılarıyla renk katarken, son dönemim sevilen şarkıcılarından Manuş Baba da hayranlarının karşısına çıktı. Dönersen Islık Çal, Eteği Belinde gibi sevilen parçalarını söyleyen Manuş Baba, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Çok yönlü müziğinde geleneksel seslerden ilham alan Manuş Baba, konseriyle festivalcilerin gönlünü bir kez daha fethetti. "Ezhel izdihamı" Nilüfer Müzik Festivali’nde Ezhel rüzgarı esti. Karşı-kültür ve Anadolu kent yaşamını kaynaştıran, şaşırtıcı derecede taze lirik tarzı ile Türkiye'de hip-hop/trap kültürünün önde gelen temsilcisi Ezhel, şarkılarıyla coşturdu. Alanı dolduran binlerce kişi parçaları Ezhel ile birlikte söyledi.



"Findlay Türkiye’deki ilk konseri Nilüfer’de verdi" İngiliz grup Findlay Türkiye’deki ilk konserini Nilüfer Müzik Festivali’nde verdi. Grup parçalarıyla, alanı dolduran binlerce kişiye müzik ziyafeti sundu. İndie-rock grubu Leoniden de eşsiz ve sıradışı müzikleriye festivalcileri coşturdu. İngiliz grup Metronomy izleyenlere kaliteli müzik sundu. Grubun hayranları parçalara danslarıyla eşlik etti. Festivalin yabancı grupları arasında yer alan ünlü Portekizli elektronik müzik sanatçısı Xinobi de muhteşem bir konser verdi. Grup kendine has tarzıyla sevenlerine farklı anlar yaşattı. "Selda Bağcan ile unutulmaz anlar" Nilüfer Müzik Festivali’ne damga vuran isimlerden biri de yılların eskitemediği sanatçı Selda Bağcan oldu. İsrailli surf-rock grubu Boom Pam ile sahneye çıkan Bağcan, alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir konser verdi. Yaz gazeteci ile konsere başlayan Bağcan, Neşet Ertaş türkülerinden Neredesin Sen?, 'Ah Yalan Dünya ve Çemberimde Gül Oya gibi sevilen parçaları söyledi.



İzleyenler de ünlü sanatçıya bütün şarkılarında eşlik etti. Bağcan’ın duygusal parçalarıyla hüzünlenen izleyiciler hareketli parçalarla da oynadı. Nilüfer Müzik Festivali’nin ikinci gününde son olarak Acid Arab festivalcilerle buluştu. Acid Arab, farklı müziğiyle festival katılımcılarına keyfli bir konser sundu.

