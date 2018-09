Nilüfer Müzik Festivali’ne coşkulu açılış

-festivale gelen gençlerin görüntüsü

( BURSA ) BURSA



- Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali başladı.

29 sanatçının yer aldığı festivalin ilk gününde Rus sanatçı Evgeny Grinko, Mor ve Ötesi ile Hey! Douglas konser verdi. Alanı dolduran binlerce kişi, üç günlük müzik şölenine keyifle başladı.

Nilüfer Belediyesi, binlerce sanatseveri, müziğin yıldız isimleri ile Balat Atatürk Ormanı’nda buluşturdu. “Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla düzenlenen Nilüfer Müzik Festivali bu yıl da dopdolu programıyla başladı.

İsteyenlerin Balat Atatürk Ormanı’nda kamp kurarak katıldığı Nilüfer Müzik Festivali’nde bu yıl da her türden müzikal beğeniye hitap eden sanatçılar sahne alıyor. 11’i yabancı toplam 29 isim ve grubun yer aldığı Nilüfer Müzik Festivali, ilk günden yoğun ilgi gördü. Bursa’nın yanı sıra farklı illerden gelerek güvenlik önlemleri altında festival alanına giren müzik tutkunları, alanda çadırlarını kurarak günün keyfini çıkardı. Müzik tutkunları böyle bir festivale katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi keyifli bir festival geçireceklerine inandıklarını belirtti.

"Rus sanatçı hayran bıraktı" Festivalin açılışını yüzyılın en zarif piyanisti olarak adlandırılan Rus sanatçı Evgeny Grinko yaptı. İlk bestesini 16 yaşında iken üyesi olduğu bir punk grubu için yapan Evgeny Grinko, konserinde izleyenleri hayran bıraktı. Grinko ilk bölümde romantik ikinci bölümde de hareketli parçalara yer verdi. Hayranlarına şarkılarına eşlik ettikleri için Türkçe teşekkür eden Grinko, büyük alkış aldı. Mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken Grinko, konser sonunda hayranlarıyla birlikte bol bol fotoğraf çektirdi. "Mor ve Ötesi ile unutulmaz saatler" Nilüfer Müzik Festivali’nin ilk gününde sevilen grup Mor ve Ötesi de festivalcilerin karşısına çıktı. 20 yıldır gönüllerdeki yerini koruyan Mor ve Ötesi, Nilüfer’de müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 'Cambaz' ve 'Bir Derdim Var' gibi sevilen parçalarını seslendiren grup, performansıyla hayran bıraktı. Parçalara danslarıyla eşlik eden grubun hayranları da, hareketli parçalar eşliğinde doyasıya eğlendi. "Hey! Douglas coşturdu" Her geçen dakika coşkunun arttığı festivalin ilk gecesinde finali, daha önce de Nilüfer Müzik Festivali’nde yer alan Hey! Douglas yaptı. 70'li yılların funk ve soul şarkılarını disco ritimleri ile birleştirip tekrar düzenleyen Hey! Douglas, izleyenlere farklı bir dünya sundu. Konser alanının dolduran müzik tutkunları Nilüfer Müzik Festivali’nin ilk gününde bol müzikli, bol eğlenceli zaman geçirdi. "Yıldız sanatçılar bu festivalde" Nilüfer Müzik Festivali’nin ikinci günü de kaliteli müziğin yanı sıra, bol geyikli eğlence dolu anlara sahne olacak. Festivalin ikinci gününde sevilen sanatçı Selda Bağcan, İsrailli surf-rock grubu Boom Pam ile sahne alacak. Rap tutkunlarının son dönemde büyük ilgi gösterdiği Ezhel ile çok yönlü müziğinde geleneksel seslerden ilham alan Manuş Baba da Nilüfer Müzik Festivali’nde en sevilen parçalarını festivalciler için söyleyecek. Festivalin yabancı isimleri arasında öne çıkanlardan biri olan Metronomy Grup da ikinci günde sahneye çıkacak isimler arasında. Enerjisi her zaman yüksek sahne performanslarının yanı sıra hit kategorisinde olan indie şarkıları ile . Festivalin ikinci gününde ayrıca Sedef Sebüktekin, Korhan Futacı, Palmiyeler, Adamlar, Melek Mosso, Findlay, Leoniden, Xinobi (Live) ve Acid Arab de sahne alarak festivalcilere unutulmaz saatler yaşatacak. "Final Şebnem Ferah ve Kadebostany'den" Katılımcıların eğlence dolu günler yaşayacağı Nilüfer Müzik Festivali’nin son gününde finali rock müziğin güçlü sesi Şebnem Ferah yapacak. Aynı gün sahne alacak olan İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany de festival sahnesinin enerjisini yükseltecek isimler arasında. Son gün Can Ozan, Sattas, Nova Norda, Max the Sax, Dolu Kadehi Ters Tut, İntergalactic Lovers, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Büyük Ev Ablukada ‘Fırtınayt’, Vega, Ceyl’an Ertem ve Weval da parçalarıyla herkesi müziğe doyuracak. İki ayrı sahne, yiyecek- içecek, eğlence,oyun ve kamp alanlarından oluşan festival alanında; katılımcılar konserlerin yanı sıra gün boyu etkinliklere katılarak kaliteli müzik ile keyifli vakit geçirebilecekler.