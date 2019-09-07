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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Nilüfer Müzik Festivali başladı

Nilüfer Müzik Festivali başladı

konserlerden görüntüler

Müzik Grubu Yurt Dışı Alternatif Rock Müzikal Klasik Müzik 

-eğlenen gençlerden görüntüler
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bol müzik ve sınırsız eğlencenin adresi Nilüfer Müzik Festivali, dopdolu programıyla başladı.
Türkiye’den ve yurt dışından toplam 29 sanatçı ve grubun yer aldığı festivalin ilk gününde coşku büyüktü. Akın Sevgör, The Away Days, Adamlar, Hey! Douglas ve Modeselektor, sahneleriyle katılanlara unutulmaz saatler yaşattı. Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği, Türkiye’nin en büyük müzik festivallerinden biri olan ve hem yurt içinde hem de yurt dışında ödüle değer görülen Nilüfer Müzik Festivali, yine binlerce müzik tutkununu Balat Atatürk Ormanı’nda buluşturdu. Her türden müzikal beğeniye hitap eden sanatçıların yer aldığı festival binlerce kişinin katılımı ile başladı.
“Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla düzenlenen festivale katılanlar, güvenlik aramalarından geçirilerek alana alındı.29 sanatçı ve grubun yer aldığı festival bu yıl da her yaştan müzik tutkununun akınına uğradı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de festival alanını ziyaret ederek, katılımcılarla sohbet etti, festivalde görev yapanlara da kolaylıklar diledi. İlk konser Akın Sevgör’den Büyük ilgi gören festivalin açılışını, sevilen sanatçı Akın Sevgör yaptı. İlk konserin heyecanıyla alanı dolduran müzik severler, klasik müzik ve elektronik müziği harmanlayan Akın Sevgör’ün parçaları ile güzel bir festival başlangıcı yaptı. Farklı uygulamaları ve ilkleriyle Türkiye’de ve yurt dışında büyük övgüler alan Nilüfer Müzik Festivali’nin ilk gününde yerli müzik sahnesinin son yıllardaki en başarılı gruplarından, Türk indie pop ve dream pop grubu The Away Days, sevilen gruplardan Adamlar ve Hey! Douglas da unutulmaz performanslar sergiledi. Gecenin finalini Alman elektronik müzik ikilisi Modeselektor yaptı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ikili, verdikleri konserle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Ünlü sanatçılar bu festivalde Nilüfer Müzik Festivali, ikinci ve üçüncü gününde de müziğin başarılı isimlerini hayranları ile buluşturacak. Festivalin ikinci gününde Aynasızlar, Yok Öyle Kararlı Şeyler, Selin Sümbültepe, Son Feci bisiklet, Gözyaşı Çetesi, Altın Gün, Flört, Ceylan Ertem, Ah! Kosmos, Agar Agar, Ceza ile Türk alternatif rock müzik grubu Mor ve Ötesi sahne alacak.
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