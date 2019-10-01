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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Nilüfer’de ibadethaneler tertemiz oldu

Nilüfer’de ibadethaneler tertemiz oldu

Temizlik çalışmalarından görüntüler

Teknoloji İbadet Ethan Bulduk 

-Röportaj

( BURSA ) BURSA

- Nilüfer Belediyesi, bu yıl da ilçedeki bütün camilerin temizliğini yaptı. 2003 yılından bu yana Nilüfer Belediyesi tarafından sürdürülen ibadethane temizliği bu yıl da özenle gerçekleşti. Yılda iki kez yapılan temizlik kapsamında son teknolojik yöntemler kullanılıyor. Temizlik çalışmaları, 90 dereceye varan sıcak suyla, yüksek basınç kullanılarak yıkama ve vakumlama işlemiyle gerçekleştiriliyor. Nilüfer Belediyesi, bu yıl ilçede bulunan 120 ibadethanenin yaklaşık 120 bin metrekare halısını yıkadı. İbadethaneleri temizlenen dernek yöneticileri ve vatandaşlar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Daha hijyenik ortamlarda ibadet etme imkanı bulduklarını ifade eden bölge halkı, Nilüfer Belediyesi’nin örnek çalışmaya imza attığını söyledi.


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