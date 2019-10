Nilüfer'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşku ile kutlandı

-havai fişekler

( BURSA -DRONE)- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne on binler katılırken yürüyüşün sonunda Selda Bağcan sahne aldı BURSA



- Bursa'nın Nilüfer ilçesinde on binlerce vatandaş 'Cumhuriyet Yürüyüşüne' katıldı.

Yürüyüşün ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Selda Bağcan'ın verdiği konser ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşku ile kutlandı. Nilüfer Belediyesinin her yıl 29 Ekim'de düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü bu yıl da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda on binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti. Ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet için yürüyen halkın coşkusu, ünlü sanatçı Selda Bağcan'ın Hastane Alanı'nda verdiği konserle katlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının kalbi bu yıl da Nilüfer'de attı. Her yıl olduğu gibi Cumhuriyet sevdalıları Nilüfer Belediyesinin düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü'nde bir kez daha buluştu. Yürüyüş, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Acıbadem Kavşağı'nda başladı.

Bulvarın insanla dolduğu yürüyüşe, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'li milletvekilleri ve on binlerce vatandaş katıldı.

Genç, yaşlı, çocuk her yaştan vatandaşın yer aldığı yürüyüş boyunca Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Bayraklarla donatılan FSM Bulvarı'nda yürüyenler, marşlara eşlik ederek Cumhuriyet'in 96. yaşını kutladı. Aynı duyguları paylaşan on binlerce kişi kol kola, Hastane Alanı'na kadar umut ve heyecanla yürüdü. "Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız" Hastane Alanı'nda tamamlanan yürüyüşün ardından meydandaki kutlamalara geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, alanı tıklım tıklım dolduran halka seslendi. Konuşmasına halkın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Erdem, "Doğum günümüz, kutlu olsun. Özgürlüğümüz kutlu olsun. Varlık nedenimiz, her şeyimiz, Cumhuriyetimiz kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı Selda Bağcan şarkılarıyla coşturdu Nilüfer Belediyesinin düzenlediği Cumhuriyet kutlamaları sevilen sanatçı Selda Bağcan konseriyle son buldu. Ünlü sanatçı sahneye çıktığında alandaki coşku da arttı. Bağcan sevilen parçalarını vatandaşlarla birlikte söyledi.







